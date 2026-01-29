NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
29.01.2026 09:51:00
Billionaire Ole Andreas Halvorsen Dumped His $39 Billion Fund's Stakes in Nvidia and Amazon for Another Trillion-Dollar Superstar
Data is the fuel that keeps Wall Street's engine humming along. The issue for investors is that there's often more data available than they can possibly digest. Between earnings season -- the six-week period each quarter where most S&P 500 companies report their operating results -- and near-daily economic data releases, it's easy for something important to fall through the cracks.For instance, investors might have overlooked the flurry of Form 13F filings in mid-November. A 13F is a required filing no later than 45 days following the end of a quarter for institutional investors with at least $100 million in assets under management. These filings intricately detail the stocks Wall Street's brightest money managers bought and sold in the latest quarter (in this instance, the quarter ended Sept. 30).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:05
|KI zieht auf dem Bau ein: Caterpillar und NVIDIA planen die Baustelle der Zukunft (finanzen.at)
|
18:02
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
18:02
|Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
18:02
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
16:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)