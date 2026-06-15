Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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15.06.2026 11:22:10
Billionaire Partners Group founder moves to split family office
Wietlisbach is seeking independence over individual investments, sources saidWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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