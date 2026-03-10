CoreWeave Aktie

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

10.03.2026 10:06:00

Billionaire Philippe Laffont Dumped His Fund's Stake in Nvidia-Backed CoreWeave and Boosted His Position in Wall Street's Hottest Stock-Split Stock by 76%

There's arguably nothing more exciting than the quarterly filing of Form 13Fs. While quarterly operating results provide investors with an under-the-hood look at how the stock market's most influential businesses are performing, 13Fs offer a concise snapshot of the stocks Wall Street's savviest money managers bought and sold in the latest quarter.Feb. 17 marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management to file a 13F with regulators. Billionaire Philippe Laffont's 13F at Coatue Management is among the most anticipated. During the fourth quarter, Coatue's billionaire boss dumped his entire stake in Nvidia-backed artificial intelligence (AI) juggernaut CoreWeave (NASDAQ: CRWV), and increased his position in Wall Street's blockbuster stock-split stock by 76%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
