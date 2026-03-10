CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
|
10.03.2026 10:06:00
Billionaire Philippe Laffont Dumped His Fund's Stake in Nvidia-Backed CoreWeave and Boosted His Position in Wall Street's Hottest Stock-Split Stock by 76%
There's arguably nothing more exciting than the quarterly filing of Form 13Fs. While quarterly operating results provide investors with an under-the-hood look at how the stock market's most influential businesses are performing, 13Fs offer a concise snapshot of the stocks Wall Street's savviest money managers bought and sold in the latest quarter.Feb. 17 marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management to file a 13F with regulators. Billionaire Philippe Laffont's 13F at Coatue Management is among the most anticipated. During the fourth quarter, Coatue's billionaire boss dumped his entire stake in Nvidia-backed artificial intelligence (AI) juggernaut CoreWeave (NASDAQ: CRWV), and increased his position in Wall Street's blockbuster stock-split stock by 76%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
