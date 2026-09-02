Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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02.09.2026 22:47:00
Billionaire Philippe Laffont Just Bought Micron Stock in Q2: Is the Artificial Intelligence (AI) Memory Winner a Buy for 2026?
Micron (NASDAQ: MU) has been an incredible stock to own in 2026, as it's up by around 225% this year. Just because it has done so well already, though, doesn't mean it isn't primed for more upside, and one billionaire investor recently bought more shares of it.During the second quarter, billionaire Phillippe Laffont, who runs investment management firm Coatue Management, massively increased its Micron stake. As of the end of Q1, it held around 166,000 Micron shares. As of June 30, it held 3.1 million. That's a huge jump in a short time frame, but after looking at Micron's potential, I think it makes perfect sense.Micron is down over 20% from the all-time high it hit in June, and I think now could be the perfect time to load up on shares, as a rally could be imminent. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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