AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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24.11.2026 13:06:02
Billionaire Philippe Laffont of Coatue Management Sent AMD Shares Packing and Loaded Up on This Hot AI IPO Instead
Although earnings season and Fed meetings tend to hog all the headlines, investors can learn a lot during Form 13F filing season. A 13F allows investors to track which stocks Wall Street's savviest money managers, with at least $100 million in assets under management, purchased and sold in the latest quarter.
Billionaire Philippe Laffont of Coatue Management is easily one of the most successful and closely watched fund managers on Wall Street -- and he was a busy bee during the third quarter. According to Coatue's 13F, Laffont sent shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) packing, while at the same time loading up on shares of one of Wall Street's hottest artificial intelligence (AI) initial public offerings (IPOs), SK Hynix (NASDAQ:SKHY).
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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16:01
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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20.11.26
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
19.11.26
|AMD shares fall after short seller report on China links (Financial Times)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|378,00
|-8,31%
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