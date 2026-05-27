Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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27.05.2026 17:35:00

Billionaire Phillipe Laffont Recently Sold Oracle, Tesla, and Nvidia and Purchased a Stock Down 94% Since Its IPO in 2020

Philippe Laffont is part of an elite group of investors who cut their teeth at Julian Robertson's legendary fund, Tiger Management, in the 1990s, widely viewed as one of the trailblazers of the hedge fund industry and one that also delivered incredible returns.Many of Robertson's protege's, such as Laffont, are known as Tiger cubs and went on to launch their own funds to great success, which is why many are now billionaires. Laffont's fund, Coatue Management, had over $29 billion in assets at the end of the first quarter. Due to its success and heavy tech focus, many investors are always curious to see what Laffont and his team are buying and selling each quarter.Recent filings showed that Coatue was selling stocks such as Oracle, Tesla, and Nvidia but buying another stock down 94% since its initial public offering (IPO) in 2020. Let's review some of these latest moves.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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