Credit Acceptance Aktie
WKN: 884343 / ISIN: US2253101016
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21.07.2026 21:11:01
Billionaire Scion Jill Foss Watson Sells Nearly $1M in Credit Acceptance Shares. What Does This Mean for Investors Now?
Jill Foss Watson, an insider at Credit Acceptance Corporation (NASDAQ:CACC), sold 1,436 shares of common stock on July 16, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($640.52); post-transaction value based on the July 16, 2026 market closing price ($637.55).Credit Acceptance Corporation is a leading provider of financing solutions in the subprime automotive credit market, with a market capitalization of $6.7 billion and trailing twelve-month (TTM) revenues of $2.3 billion. The company's vertically integrated business model—combining loan origination, servicing, and collection functions—provides operational leverage and direct relationships with consumers. CACC's strategic focus on the underserved subprime segment, combined with its proprietary technology and dealer network, positions it as a significant participant in the alternative auto finance sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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