CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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09.09.2026 13:15:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Dumped 2 Chip Stocks to Load Up On These 2 Robotics-Focused AI Plays
Stanley Druckenmiller has long been viewed as one of the best investors ever.
The billionaire worked under the legendary investor George Soros, and also mentored key financial figures today, such as U.S. Treasury Secretary Scott Bessent and Federal Reserve Chair Kevin Warsh.
His own fund, Duquesne Capital, never had a year in the red from 1981 to 2010, while generating eye-popping average annual returns of over 30%. Currently, Druckenmiller manages his personal wealth through the $5.2 billion asset Duquesne Family Office, where investors can see what he bought and sold each quarter.
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