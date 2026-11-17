Although earnings season -- the six-week period when most S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) companies report their quarterly operating results -- garners most of the glory on Wall Street, Form 13F filing season can be just as valuable. A 13F allows investors to track which stocks Wall Street's savviest money managers bought and sold in the latest quarter.

Billionaire Stanley Druckenmiller of Duquesne Family Office is an asset manager with a lengthy track record of outperforming Wall Street's benchmark stock indexes. According to Duquesne's newest 13F, he sent shares of Google parent Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) to the chopping block in the third quarter, while at the same time piling into Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX.

Duquesne Family Office's billionaire boss has been a busy bee. Image source: Getty Images.

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