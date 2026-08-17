CGI Group Aktie

CGI Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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17.08.2026 11:06:00

Billionaire Stanley Druckenmiller Dumped Micron and Intel, and More Than 11X'd Duquesne Family Office's Stake in an AI Pioneer

Although earnings season is typically the highlight of each quarter for investors, the filing of Form 13Fs with regulators can be equally valuable. A 13F details which stocks Wall Street's smartest money managers, such as Duquesne Family Office's billionaire boss, Stanley Druckenmiller, bought and sold in the latest quarter.Druckenmiller is an active money manager with an attraction to innovation-focused companies. Duquesne's latest 13F, detailing second-quarter trading activity, shows that its billionaire chief dumped shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) and Intel (NASDAQ: INTC), while absolutely piling into the favorite artificial intelligence (AI) stock of billionaire investors: Amazon (NASDAQ: AMZN).Billionaire Stanley Druckenmiller moved into and out of dozens of positions in the second quarter. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp. 89,91 1,24% Intel Corp.

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