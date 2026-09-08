CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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08.09.2026 19:30:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Has 2 Megacap Stocks Worth Watching (Hint: His Top Holding Isn't Amazon, Alphabet, or Nvidia)
One of the best investors riding the artificial intelligence (AI) revolution is Stanley Druckenmiller at the Duquesne Family Office. Druckenmiller is a famous trend follower and was one of the early traders to buy into Nvidia (NASDAQ: NVDA) as a way to ride the AI boom.
Today, Duquesne and Druckenmiller own two megacap stocks benefiting from AI infrastructure spending, but his top holding by far is an undiscovered winner in genetic testing that few investors are talking about.
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