CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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15.11.2026 12:43:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Has Become a High-Profile Backer of Hyperliquid. Should You Follow His Lead and Buy HYPE?
Cryptocurrency Hyperliquid (CRYPTO: HYPE) continues to skyrocket. It's up more than 180% this year. In 2027, Hyperliquid could be headed even higher, now that it has the support of President Donald Trump's administration.
So it's no surprise that high-profile investors are now looking for ways to get exposure. One of those is billionaire Stanley Druckenmiller, who has been making headlines in 2026 with his Hyperliquid-related investments.
So why is Druckenmiller buying Hyperliquid? And is Hyperliquid right for your portfolio?
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