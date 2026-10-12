CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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12.10.2026 16:30:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Has Millions in This 1 Monopoly Chip Stock
Following billionaire hedge fund managers is a great way to source investing ideas. While you shouldn't blindly follow them in every trade, looking at what they own and have recently bought is a smart investment strategy.
One billionaire I follow is Stanley Druckenmiller, who manages the Duquesne Family Office. Druckenmiller's portfolio is full of companies from all industries, so he's not focused on tech specifically. However, his second-largest holding is a notable name in the tech space: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM).
Druckenmiller's portfolio has a sizable stake in TSMC, and I think it's a smart buy for many investors.
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