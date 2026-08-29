Natera Aktie

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WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042

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29.08.2026 11:52:00

Billionaire Stanley Druckenmiller Has Roughly 17% of His $5.2 Billion Duquesne Portfolio in Natera Stock. Is It Still a Buy After an 80% Run?

Some investors throw money at lots of stocks and hope that enough become winners to offset the inevitable losers. That isn't the approach Stanley Druckenmiller takes. The billionaire only invests in high-conviction stocks after a thorough analysis.Druckenmiller's Duquesne Family Office currently owns 90 stocks. But 16.6% of the portfolio is invested in only one stock -- Natera (NASDAQ: NTRA). This genomics stock has skyrocketed roughly 80% since its year-to-date low on May 15, 2026. Is Natera still a buy? Stanley Druckenmiller. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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