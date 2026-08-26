CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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26.08.2026 12:45:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Is Quietly Loading Up on Healthcare Stocks -- Here's What His New Positions Reveal
Billionaire Stanley Druckenmiller, who runs the Duquesne Family Office hedge fund, has been loading up on healthcare stocks. A year ago, healthcare stocks represented almost 22% of the fund's portfolio. Today, that representation is up to more than 36%.His fund's top holding is Natera (NASDAQ: NTRA), a cell-free DNA (cfDNA) testing company that represents about 17% of the fund's portfolio. In the second quarter, Duquesne bought an additional 122,700 shares of Natera.The fund concentrates capital in high-conviction biotech and medtech bets while rotating in and out of cyclical stocks. Here's a glimpse into Duquesne's strategy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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