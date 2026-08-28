Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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28.08.2026 17:56:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Just Bought Taiwan Semiconductor Stock. Is the Foundry Giant Still a Screaming Buy?
Checking in to see what billionaire investors are doing is a great way to source ideas for your own portfolio. One whom I follow is Stanley Druckenmiller, a former hedge fund manager who now runs the Duquesne Family Office. No later than 45 days after the end of each quarter, organizations that have more than $100 million under management are required to file a Form 13F with the SEC, which discloses their holdings at the end of that quarter. By comparing these forms with the prior ones, we can get some insights into what moves they made during the period.Druckenmiller made some major purchases in Q2, including boosting its stake in Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) by nearly 20%. The chip foundry giant is now the Duquesne Family Office's second-largest holding. However, those purchases all happened by June 30. So the question is: Is Taiwan Semiconductor stock still a buy now?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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