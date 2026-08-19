Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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19.08.2026 23:32:00

Billionaire Stanley Druckenmiller Just Dumped Micron and Intel While Adding These 2 AI Stocks. Should Investors Follow Suit?

Stanley Druckenmiller, the billionaire fund manager of Duquesne Capital, is one of the world's most preeminent investors. So when he makes portfolio moves, people take notice. Among the many moves he made in the second quarter, he closed his positions in Micron (NASDAQ: MU) and Intel (NASDAQ: INTC), while opening new stakes in Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Let's take a closer look at these AI stocks to see if investors should follow suit.Given the performance of Micron and Intel's stocks this year, Druckenmiller made some hefty profits in these positions. However, one stock certainly looks like a better option to keep holding than the other.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.07.26 Intel Halten DZ BANK
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24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
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