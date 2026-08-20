CGI Group Aktie

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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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20.08.2026 10:12:00

Billionaire Stanley Druckenmiller May Have Just Repeated His "Big Mistake" With Nvidia -- This Time With a Chip Stock That Rose 300% in the First Half of 2026

Stanley Druckenmiller is one of the most closely followed investors in modern financial history. After his extraordinary run managing the Quantum Fund alongside George Soros, he now runs the Duquesne Family Office. Investors pay close attention to Druckenmiller's moves because he has a history of identifying major macroeconomic shifts early and sizing positions aggressively.Yet even legends make blunders. Druckenmiller, for example, has openly called his decision to sell Nvidia (NASDAQ: NVDA) when he did a "big mistake," noting that the stock continued climbing long after he exited his position. This admission raises a similar question: Did he just make a similar error with his early exit from Micron Technology (NASDAQ: MU)?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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