CGI Group Aktie

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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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31.03.2026 10:06:00

Billionaire Stanley Druckenmiller Piled Into 2 of the Hottest AI Stocks for a Second Consecutive Quarter (No, Not Nvidia or Palantir)

Data is the fuel that keeps Wall Street's engine turning. Unfortunately for investors, the amount of data they need to digest can be overwhelming. Between earnings reports and economic data releases, it's easy for something to slip through the cracks.For example, Feb. 17 marked the deadline for institutional investors with at least $100 million in assets under management to file Form 13F with the Securities and Exchange Commission. A 13F allows investors to track which stocks Wall Street's savviest money managers are buying and selling, including billionaire Stanley Druckenmiller of Duquesne Family Office.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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