CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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18.11.2026 00:14:26
Billionaire Stanley Druckenmiller Says He's 'Staying Away' From Stocks. Here's What He Bought and Sold Last Quarter
Stanley Druckenmiller, the billionaire founder of Duquesne Family Office, says he's sitting out the stock market for now.
"We are basically staying away," he said Tuesday at the TomorrowX Summit in Austin. "We are trying to not lose money as opposed to make money."
It's not clear exactly when he made that call. But a filing his firm sent to the SEC on Monday provides a detailed look at what he owned as of Sept. 30, showing a portfolio that was already shrinking.
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