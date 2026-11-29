CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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29.11.2026 10:12:02
Billionaire Stanley Druckenmiller Sells Alphabet Stock and Buys an AI Storage Stock That Could Soar 112% (Hint: Not Micron)
As a hedge fund manager, billionaire Stanley Druckenmiller earned annual returns of about 30% over three decades, without a single down year. That makes him an excellent source of inspiration for individual investors.
In the third quarter, Druckenmiller sold his entire stake in Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), a somewhat surprising move given that it ranked among his 10 largest holdings in the previous quarter. He also purchased shares of Western Digital (NASDAQ:WDC), an artificial intelligence stock that could soar 112% based on the median target price, according to The Wall Street Journal.
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