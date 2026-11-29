As a hedge fund manager, billionaire Stanley Druckenmiller earned annual returns of about 30% over three decades, without a single down year. That makes him an excellent source of inspiration for individual investors.

In the third quarter, Druckenmiller sold his entire stake in Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), a somewhat surprising move given that it ranked among his 10 largest holdings in the previous quarter. He also purchased shares of Western Digital (NASDAQ:WDC), an artificial intelligence stock that could soar 112% based on the median target price, according to The Wall Street Journal.

Should investors follow his lead? Here's what you should know.

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