Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
24.04.2026 16:10:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Sells Meta and Buys These 2 Other Magnificent AI Stocks Instead
For more than four decades, Stanley Druckenmiller has been turning macroeconomic conviction into outsized returns. He's not known for chasing narratives. Instead, he hunts for companies that build durable economic moats while competitors seek the headlines.In recent months, his instincts have led him to sell Meta Platforms and add to an existing position in Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) while initiating a position in Amazon (NASDAQ: AMZN).In my view, these moves by an investor with a legendary track record do not signal a referendum on social media or e-commerce. Rather, they suggest that he is making calculated bets on which megacap technology companies are turning artificial intelligence (AI) from expensive experiments into vertically integrated cash flow machines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
24.04.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.04.26
|ROUNDUP: KI schluckt Jobs im Silicon Valley - Meta als Vorreiter (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Meta: Facebook-Mutterkonzern will etwa jeden zehnten Job kappen (Spiegel Online)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
20.04.26
|Meta-Aktie im Fokus: Offenbar Massenentlassungen wegen KI geplant (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.04.26
|Kommission: Social-Media-Verbote allein wirken nicht (dpa-AFX)