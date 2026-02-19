Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
19.02.2026 10:12:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Sells Meta Platforms Stock and Buys an AI Stock Up 210,000% Since Its IPO
Billionaire Stanley Druckenmiller ran Duquesne Capital between 1981 and 2010. The hedge fund returned about 30% annually without a single down year during that period.Today, Druckenmiller only manages his own money through Duquesne Family Office, and he made some interesting trades in the fourth quarter. He sold his stake in Meta Platforms (NASDAQ: META) and bought shares of Amazon (NASDAQ: AMZN), a stock up 210,000% since its IPO in 1997.Importantly, the fourth quarter ended about 45 days ago, so investors need to reevaluate both companies based on current information before making the same trades. Here are the important details.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 850,00
|1,97%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|549,00
|0,24%