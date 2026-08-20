CGI Group Aktie

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WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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20.08.2026 19:15:00

Billionaire Stanley Druckenmiller Sells Micron and Is Piling Into This Other Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Chip Stock Instead

As a former top lieutenant to George Soros, Stanley Druckenmiller has built a reputation for delivering big long-term returns through disciplined macro analysis. His primary investment vehicle today is the Duquesne Family Office, which manages a portfolio spanning technology, healthcare, and select cyclical themes.Investors watch his moves closely because his track record and bold willingness to rotate positions decisively have often preceded major market shifts. The firm's latest 13F filing shows one such rotation: During the second quarter, Duquesne fully exited its position in Micron Technology (NASDAQ: MU) while initiating a new stake in Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD).Stanley Druckenmiller. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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