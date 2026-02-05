Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
05.02.2026 10:30:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Sells Microsoft Stock and Buys an AI Stock Up 243,600% Since Its IPO
Billionaire Stanley Druckenmiller is a former hedge fund manager who earned about 30% annually for three decades without a single down year. He closed the hedge fund in 2010, but still manages his own wealth through Duquesne Family Office, which means investors can still keep tabs on his portfolio.Druckenmiller made a few interesting trades during the third quarter: He sold his entire stake in Microsoft (NASDAQ: MSFT) and started a position in Amazon (NASDAQ: AMZN), a stock that has advanced 243,600% since its IPO nearly 30 years ago. The lesson: Even stocks that have appreciated significantly in the past can be smart investments in the present.However, Druckenmiller made those trades in the third quarter, which ended four months ago. Investors shouldn't make decisions based on outdated information. Here's a more current look at both stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu CGI Group Inc.
Analysen zu Microsoft Corp.
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 710,00
|0,26%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 940,00
|-4,41%
|Microsoft Corp.
|339,50
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.