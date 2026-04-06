Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
06.04.2026 09:44:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Sells Sandisk Stock and Buys an AI Stock Wall Street Says Is Deeply Undervalued
Billionaire Stanley Druckenmiller ran Duquesne Capital Management between 1981 and 2010. The hedge fund returned about 30% annually without a single down year during that period.Today, Druckenmiller only manages his own money through Duquesne Family Office, and he made some interesting trades in the fourth quarter. He sold his entire stake in Sandisk (NASDAQ: SNDK), and more than tripled his stake in Google-parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).Interestingly, Wall Street analysts generally think Alphabet is deeply undervalued. The stock has a median target price of $385 per share, according to The Wall Street Journal. That implies 30% upside from its current share price of $295.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
06.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
01.04.26
|Handel in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
|
01.04.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
01.04.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
|
31.03.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Digital von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in New York: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
30.03.26
|Handel in New York: S&P 500 am Montagmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|260,85
|2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.