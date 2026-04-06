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06.04.2026 09:44:00

Billionaire Stanley Druckenmiller Sells Sandisk Stock and Buys an AI Stock Wall Street Says Is Deeply Undervalued

Billionaire Stanley Druckenmiller ran Duquesne Capital Management between 1981 and 2010. The hedge fund returned about 30% annually without a single down year during that period.Today, Druckenmiller only manages his own money through Duquesne Family Office, and he made some interesting trades in the fourth quarter. He sold his entire stake in Sandisk (NASDAQ: SNDK), and more than tripled his stake in Google-parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).Interestingly, Wall Street analysts generally think Alphabet is deeply undervalued. The stock has a median target price of $385 per share, according to The Wall Street Journal. That implies 30% upside from its current share price of $295.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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