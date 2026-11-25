CGI Group Aktie
WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095
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25.11.2026 17:17:02
Billionaire Stanley Druckenmiller Sold 94% of His TSMC Stake and All of His Alphabet Shares in Q3. Here’s the Brilliant Stock He Added.
With the latest rounds of 13Fs out, investors get to see what billionaire hedge fund managers were up to in the third quarter. One investor I follow is Stanley Druckenmiller, who runs the Duquesne Family Office. Druckenmiller has a strong history of picking great stocks, and he made some interesting moves in Q3.
But should you follow his lead? Let's take a look at what he did.
Image source: Getty Images.
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