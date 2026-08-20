Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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20.08.2026 22:00:00
Billionaire Stanley Druckenmiller Sold Broadcom and Bought the Same Artificial Intelligence (AI) Stock Berkshire Piled $17 Billion Into
Over the past week, a flurry of 13F filings have revealed the portfolio moves institutional investors made during the second quarter. The shifts from one such billionaire investor, Stanley Druckenmiller, captured my attention.Druckenmiller's Duquesne Family Office fully exited Broadcom (NASDAQ: AVGO) while initiating a new position in Alphabet (NASDAQ: GOOGL). I find this move particularly interesting because Alphabet relies on Broadcom to help design its custom Tensor Processing Units (TPUs), the specialized chips that power a portion of Google's artificial intelligence (AI) infrastructure.By favoring the company that is aggressively spending rather than the supplier receiving those dollars, Druckenmiller is signaling a nuanced view of the AI infrastructure trade. Rather than quietly riding the wave of ongoing chip demand, he may be looking further downstream toward the platforms tightly integrating these accelerators with the end-user experience.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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