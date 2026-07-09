Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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09.07.2026 08:15:00
Billionaire Steve Cohen Sold Amazon and Nvidia but Loaded Up on This Beaten-Down Stock
Steve Cohen runs Point72 Asset Management, and investors closely watch his investment decisions through that hedge fund's 13F filings. The most recent 13F highlighted two interesting moves. First, Cohen took profits in artificial intelligence leaders Amazon (NASDAQ: AMZN) and Nvidia (NASDAQ: NVDA). Second, he dramatically increased his position in Boston Scientific (NYSE: BSX). Here's a look at Steve Cohen's stock buying and selling and why you might want to consider making similar investment moves. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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