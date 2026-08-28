Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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28.08.2026 11:00:00
Billionaire Tech Mogul Peter Thiel Bought 8 New Stocks in Q2. They All Have a Common Theme.
Peter Thiel has been a tech guru for decades. He co-founded major companies such as PayPal and Palantir and made significant early investments in Meta Platforms and Space Exploration Technologies, among others.Thiel also runs a hedge fund, Thiel Macro, which hasn't been very active in recent quarters. But in the second quarter, Thiel's fund resumed buying, investing more than $418 million in eight new stocks. They all have a common theme.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.07.26
|Ausblick: Q2 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.04.26
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