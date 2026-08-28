Madison Air Solutions a Aktie
WKN DE: A4274E / ISIN: US55658T1051
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28.08.2026 18:29:01
Billionaire Tycoon Ernesto Bertarelli Buys $219 Million in Madison Air Solutions Shares. What Does This Mean for Investors?
Swiss billionaire Ernesto Bertarelli reported an indirect purchase of ~8.8 million shares of Madison Air Solutions Corporation (NYSE:MAIR) in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.97); post-transaction value based on Aug. 25, 2026 market close ($27.99).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Air Holdings Limited Registered Shs
|7,50
|-12,18%
|Madison Air Solutions Corp Registered Shs -A-
|26,33
|-3,09%
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