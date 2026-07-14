BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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14.07.2026 19:18:40
Billionaire Warren Buffett stops donations to Bill Gates charity
The investor's decision comes weeks after Gates' appearance before US congress over his links to Jeffrey Epstein.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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