Chase Aktie
WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041
|
06.03.2026 11:30:00
Billionaires Are Loading Up on Index Funds While Retail Investors Chase Crypto. Here's Which Side I'd Bet on for 2035.
The richest investors don't need to hunt for the next moonshot all of the time. Some of the most successful billionaires, like Ray Dalio, the founder of Bridgewater Associates, are currently piling capital into exchange-traded funds (ETFs) that track the market, precisely while retail investors keep chasing speculative crypto bets that torched a lot of their cash in 2024 and 2025. Less-speculative crypto assets, like Bitcoin (CRYPTO: BTC) and Ethereum (CRYPTO: ETH), haven't necessarily performed that well either relative to the rest of the market recently.So these different investor camps can't both be right about which assets are going to be worth a lot more by 2035. Let's sort out which approach is more deserving of your capital.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chase Corp
Analysen zu Chase Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.