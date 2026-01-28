Jupiter Aktie
WKN DE: A1C0S3 / ISIN: GB00B53P2009
|
28.01.2026 18:05:55
Billionen dank "Kosmischem Kuss": Musk will Mega-Börsengang am Stand von Venus und Jupiter ausrichten
SpaceX soll in diesem Jahr den mit Abstand größten Börsengang aller Zeiten hinlegen. Die angestrebte Billionen-Bewertung ist ambitioniert. Die Planung richtet sich einem Bericht zufolge nach einer Planetenkonstellation – und Elon Musks Geburtstag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Jupiter PLC
Analysen zu Jupiter PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Jupiter PLC
|2,14
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.