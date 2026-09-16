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16.09.2026 17:42:46
Billions in Taxes Go Unpaid. Under Trump, the I.R.S. Won’t Say How Much.
The absence of the annual estimate on the tax gap could make it more difficult to assess whether more taxes are going unpaid since President Trump took office.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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