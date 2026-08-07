BillionToOne A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BillionToOne A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 64,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at