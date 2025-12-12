BillionToOne A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BillionToOne A präsentierte in der am 09.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BillionToOne A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 117,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at