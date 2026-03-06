|
BillionToOne A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BillionToOne A hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte BillionToOne A einen Gewinn von -0,260 USD je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 113,07 Prozent auf 96,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,060 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 99,97 Prozent auf 305,11 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 152,58 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
