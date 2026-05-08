BillionToOne A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BillionToOne A hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 83,84 Prozent auf 108,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at