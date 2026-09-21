BillionToOn a Aktie
WKN DE: A41SD0 / ISIN: US0901681058
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21.09.2026 14:56:01
BillionToOne SVP Sells 1,416 Shares
John Roderick Ten Bosch, SVP of Laboratory Operations at BillionToOne, Inc. (NASDAQ:BLLN), sold 1,416 shares of Class A Common Stock on Sept. 9, 2026, according to an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($97.54); post-transaction value based on September 09, 2026, market close ($99.16).
BillionToOne is a specialized diagnostics company with a $4.6 billion market capitalization and 713 employees, based in Menlo Park, California. The company has achieved TTM revenue of $397 million and net income of $32 million, demonstrating profitability as it scales its molecular diagnostic platform.
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