Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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28.08.2026 19:12:37
BillionToOne's Co-Founder Sells 10,000 Shares for $1 Million
David Tsao, co-founder and Chief Technology Officer of BillionToOne, Inc. (NASDAQ:BLLN), sold 10,000 shares of Class A Common Stock on August 25, 2026, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($100.00); post-transaction value based on August 25, 2026 market close ($100.08).BillionToOne is a specialized diagnostics company with a market cap of $4.4 billion, operating from its Menlo Park headquarters. The company has demonstrated profitability with trailing 12-month net income of $33.5 million on revenue of $397.4 million, reflecting strong operational execution in the precision diagnostics market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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