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11.11.2026 06:31:29
Bim Birlesik Magazalar: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bim Birlesik Magazalar hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Bim Birlesik Magazalar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,65 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,41 TRY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 245,74 Milliarden TRY, während im Vorjahreszeitraum 179,68 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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