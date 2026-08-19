Bim Birlesik Magazalar gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bim Birlesik Magazalar hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 6,68 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bim Birlesik Magazalar 2,26 TRY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 221,90 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bim Birlesik Magazalar einen Umsatz von 153,24 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at