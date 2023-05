Bim Birlesik Magazalar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bim Birlesik Magazalar hat am 09.05.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,23 TRY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bim Birlesik Magazalar 51,33 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 88,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,27 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,26 TRY sowie einem Umsatz von 51,92 Milliarden TRY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at