Bim Birlesik Magazalar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bim Birlesik Magazalar hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,82 TRY, nach 7,29 TRY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Bim Birlesik Magazalar 179,68 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 125,94 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at