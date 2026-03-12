12.03.2026 06:31:29

Bim Birlesik Magazalar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bim Birlesik Magazalar hat am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 12,30 TRY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bim Birlesik Magazalar noch ein Gewinn pro Aktie von 7,94 TRY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bim Birlesik Magazalar 208,30 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 152,11 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 31,12 TRY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bim Birlesik Magazalar 31,15 TRY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 721,06 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 519,57 Milliarden TRY im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 33,08 TRY je Aktie sowie einem Umsatz von 715,64 Milliarden TRY gelegen.

