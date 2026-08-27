Bimb: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bimb präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bimb ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Milliarden MYR – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bimb 1,28 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at