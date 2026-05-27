Bimb hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bimb hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,060 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,26 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at