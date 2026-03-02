Bimb: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bimb präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde mit 0,08 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent auf 1,31 Milliarden MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,24 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Geschäftsjahr wurde mit 0,250 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,250 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5,09 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,70 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at