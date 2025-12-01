Bimb veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bimb präsentierte in der am 28.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bimb ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 MYR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bimb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at